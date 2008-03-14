多元融合的宜居東莞

（本報記者張國強東莞報道） 在記者下榻的東莞旗峰山伯爾曼酒店裏入住的多數是在東莞經商的外國人，來自不同國家和地區的朋友在東莞投資創業，東西方文化，傳統與現代等多種文化在這裏交匯融合，共同發展。

在東莞發掘出的耗崗遺址，被譽為“珠三角第一村”，表明在5000年前珠三角古人類已經在東莞繁衍生息。東莞具有深厚的嶺南文化沉澱，著名的嶺南畫派也發端於東莞可園。東莞不僅僅是世界制造工廠，近年來在經濟高速發展的同時，大力推進文化名城建設，相繼建成了玉蘭大劇院、圖書館、博物館、科技館等一大批公共文化設施，2013年東莞成功創建成為廣東省唯一、全國首批國家公共文化服務體系示範區，2014年又成為國家公共文化服務標准試點地區，是全國10個入選城市之一。

東莞誕生了新中國第一個體育世界紀錄創造者陳鏡開，培養了世界桌球神童丁俊暉，成就了籃球巨星易建聯，擁有中國第一家民營籃球俱樂部，世界第一大高爾夫球會“觀瀾湖高爾夫球會”、“舉重之鄉”、“龍舟之鄉”、“龍獅運動之鄉”“斯諾克冠軍的搖籃”、“籃球城市”等。

東莞在成為世界工廠而享譽海內外的同時，注重生態保護，打造和諧宜居的現代生態都市，是聯合國環境署認可的“國際花園城市”。有4A級旅遊區：鴉片戰爭博物館、松山湖、廣東觀音山國家森林公園等，有廣東四大名園之一的可園，可園位於東莞市區西博廈村，為清代廣東四大名園之一，也是嶺南園林的代表作，前人贊為“可羨人間福地，園誇天上仙宮”。與順德清暉園、佛山梁園、番禺餘蔭山房合稱清代粵中四大名園。始建於清朝道光三十年（公元1850年），為莞城人張敬修所建，此人以例捐得官，官至廣西按察，後因弟喪母病回鄉，便修建可園，至1864年才基本建成。外緣呈三角形，繞以青磚圍牆。園內有一樓、六閣、五亭、六臺、五池、三橋、十九廳、十五間房，其名多以“可”字命名，如可樓、可軒、可堂、可洲等等，其建築是清一色的水磨青磚結構。最高建築可樓，高17.5米，沿樓側石階可登頂樓的邀山閣，四面明窗，飛簷展翅，憑窗可眺莞城景色。

華陽湖濕地公園位於擁有“遊泳之鄉”、“曲藝之鄉”、“龍舟之鄉”美譽的麻湧鎮，是著名的嶺南水鄉。麻湧龍舟競賽在東莞久負盛名，每年農曆五月十六日為麻湧龍舟大景。每當農曆四月中旬，各鄉村就籌備龍舟賽事，並參加周邊地區的競賽活動。麻湧龍舟隊經常參加國際國內錦標賽，屢獲佳績，在2013年中華龍舟大賽上奪得總成績第一名，500米直道競速第一名，200米直道競速第二名，開始享譽國內外。麻湧也是粵劇曲藝之鄉，各村均建有曲藝社，群眾十分喜愛粵劇，並有一批著名的粵劇演員，粵劇文化底蘊深厚。

華陽湖濕地公園處在珠江與支流東江形成的三角洲河網地帶，河網區內流經麻湧的有東江北幹流、倒運河水道和麻湧河水道。公園內綠樹成蔭，環境優雅，多條河湧縱橫交織，連通至華陽湖。麻湧香蕉聞名中外，公園還保留了大片香蕉園。

東莞正在發展“會展遊、體育遊、鄉村遊、生態遊、水鄉遊、古跡遊、文化遊、工業遊、健康遊、休閑遊”等十大旅遊項目，努力成為國際商務休閑旅遊城市目的地。

“海納百川、務實創新”，東莞人正在邁向“東莞創造”。



