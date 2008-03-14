重新定義小型無人機：大疆發布Mavic Pro“禦”

【本報綜合報道】9月27日，DJI大疆創新在紐約發布未來感爆棚的“禦”Mavic Pro無人機。此次發布的Mavic，小巧便攜、易於上手，搭配有大疆最新的飛行平臺和航拍技術。

Mavic采用折疊式設計，折疊狀態下，4個機臂緊貼機身，整“體僅有礦泉水瓶大小，用戶可將其放在背包中，並在短時間內完成飛行准備。緊湊式設計的背後，Mavic的功能依舊強勁。它配備有機械穩定的4K航拍相機、視覺導航系統、最遠7公裏的圖傳距離、最長27分鐘的飛行時間，種種特性重新定義了小型無人機的技術標准。

大疆創始人、CEO汪滔說：大疆成立至今的10年間，我們一直在思考應該如何不斷優化無人機操作體驗。我們從未停止對產品從外觀到功能的更新迭代，希望看到大疆的產品能激發每位用戶的想象力和創造力。公司花費了十年時間來研究如何讓無人機產品能夠更加親民且更加易用，在重新思考了有關無人機的所有問題後，Mavic Pro終於誕生了。

不同於以往的無人機，Mavic Pro主打便攜，盡管配備有四個懸臂式螺旋槳，但收起時用戶仍然可以只用一只手就拿起Mavic Pro。與此前GoPro推出的Karma無人機類似，Mavic Pro也能夠拍攝4K分辨率的視頻，並配備地標領航系統。不同的是Mavic Pro的續航能力更強，其最長飛行時間為27分鐘、飛行距離為7公裏，相比之下Karma的最長飛行時間則為20分鐘。

史上最智能的無人機

全新設計的“FlightAutonomy”系統則構成了Mavic Pro無人機的大腦及中樞神經系統，通過多達5個攝像頭（前視、下視各一對視覺攝像頭、主相機）、GPS/GLONASS 雙模衛星定位系統、兩個超聲波測距儀、傳感器冗餘和 24 顆高性能計算內核等部件所組成。

相比於單個相機的傳統光流技術，FlightAutonomy 的有效距離更遠，且能夠感知三維空間環境。因此，無論有無衛星信號，Mavic 都可以精准定位、導航、規劃路線，從而在多種智能飛行模式下自主導航。使無人機擁有必要的穩定性、可操控性和安全性。在人機交互環節，智能視覺技術讓Mavic實現了“指點飛行”，用戶輕觸手機屏幕畫面，它就能將指令轉換為航向，向選定的方向飛，並可以在最快 36 公裏/小時（10 米/秒）的飛行狀態中實現智能避障。

此外，借助最先進的機器視覺技術和飛行算法，備受好評的“智能跟隨”模式也被移植到Mavic無人機當中，令這款飛行器能識別各種物體並實現自主跟隨飛行。用戶只需選定目標物體，飛行器無論身處何方都保持主相機面對目標並保持構圖，同時從前方、後方、平行、環繞等任意角度實現智能跟隨。特別值得一提的還有“地形跟隨”模式，在用戶操作飛行器時，它可以自主判斷地勢起伏並保持相對不變的離地高度（0.3至10米區間）。拍攝具有視覺沖擊力的貼地飛行再也不是飛行高手們的專利。

在三腳架模式下，飛控將飛行器轉變成一個懸浮在空中的三腳架相機，將用戶的操縱輸入轉換成飛機位置和角度的精細微調，幫助用戶實現精確構圖和狹小空間內的安全飛行。

全新的“精准降落”功能：兩臺下視相機會在每次起飛時拍攝一組照片，在返航著落過程中通過對下視觀測和起飛記錄照片的匹配來實現厘米級別的精准降落。與其他大疆無人機產品一樣，Mavic在與地面端失去聯系或低電量情況下將自動返航。

無與倫比的沉浸式飛行體驗

在運動模式下，Mavic最高時速可達64.8公裏/小時（18米/秒），安全、靈活、響應迅速的飛行特性將令用戶體會到競速的快感。Mavic可在高達38.5公裏/小時的風速下保持穩定懸停或飛行姿態，基於地理圍欄系統（Geofencing）、作用於大疆其他各款飛行器產品的限飛區規則同樣有效，避免用戶飛入敏感區域或在這些區域中起飛。

大疆全新的第一視角FPV眼鏡——DJI Goggle配備85度視角雙1920*1080p LTPS顯示屏，可與Mavic通過OcuSync直接連接，最大程度減少畫面延遲，為用戶提供浸入式飛行體驗。也可在自己飛行時讓他人通過眼鏡觀看實時畫面。佩戴DJI Goggle的用戶可以同時舒適的配搭眼鏡，配合翻蓋試設計讓用戶只需翻起前蓋，就可以在第一人稱視角和第三人稱視角間迅速切換。也可在自己飛行時讓他人通過眼鏡身靈其境地觀看實時畫面。然而，最佳 27 分鐘的飛行時間 卻顯得太短了，這是其最大的遺憾。

最強的航拍機，也是最強的自拍機

由於 Mavic Pro 在完全伸展後，軸距與一般 350 軸距消費級無人機十分接近，抗風力也差不多，無線傳輸距離更是高達 7 公裏，我們完全不會懷疑 Mavic Pro 是目前最強的消費級航拍機。然而，如果說坊間不少人買小型無人機是為了自拍，那買大疆小型無人機又如何？一樣是最強的自拍無人機──就是因為它有比其它小型無人機更強的傳感器。

此次發布的Mavic Pro配有1200萬像素航拍相機，可拍攝JPG和RAW格式照片；支持每秒30幀的4K視頻和每秒96幀的1080p視頻拍攝；大疆史上最小的三軸增穩雲臺令航拍畫面告別抖動，遠優於電子圖像穩定系統；航拍相機可翻轉90度實現豎拍，配合最近對焦距離0.5m的自動對焦相機，讓Mavic成為自拍以及人像利器。

很多自拍無人機由於體積限制，難以使用更強大的無線功率和電池，所以它們的飛行距離一般只有 100 米左右，飛行時間更是難以超過 15 分鐘，OcuSync高清圖像傳輸技術的圖傳距離最遠可達7公裏。先進的頻譜管理算法讓它在信號擁堵的情況下擁有更強的抗幹擾性。Mavic在OcuSync之外同時裝備了2.4G/5G雙頻Wi-Fi鏈路，方便用戶直接用手機操縱飛行器來應對諸如自拍、跟隨、機上圖片下載等近距離應用場景。用戶通過DJI GO應用程序可實現在Facebook、YouTube和微博等社交平臺上的視頻直播，最高分辨率可達1080p。

另外，值得一提的還有“手勢自拍”模式，讓Mavic讀懂用戶的動作和手勢指令。只需在飛行器前方相應做出動作，它就能自動將用戶置於畫面中央，待用戶通過手勢發出指令，機身閃光燈會進行倒數，自主完成空中自拍。

性能更強大，體積小型化

當其它公司的自拍無人機都因為體積和續航能力的妥協，不能配備各種先進的的傳感器，但大疆仍然把大型無人機 Phantom 4 上各種傳感器，通通都移植到小型無人機 Mavic Pro 上，使 Mavic Pro 比 Phantom 4 更強勁的性能。和大疆精靈相似，這款新產品在運動模式下最高時速能夠達到64.8公裏。Mavic專用的高能量密度智能電池、高能效動力系統配合氣動減阻優化的輕量化機身，讓其續航時間遠超同級別飛行器。在最佳狀態下，Mavic的飛行時間長達27分鐘，圖傳距離最遠可達7公裏。

大疆Mavic Pro的重量較輕，僅有1.65磅，而GoPro近期推出的Karma則重達2.22磅。用戶還可購買可折疊遙控器，該遙控器自帶顯示屏會顯示高度、距離、電量等信息，用戶可通過遙控器、手機以及遙控器結合手機（手機可固定於遙控器底部）三種方式進行操作，用戶可在短時間內掌握各種功能，遙控器上的返航按鈕、智能飛行模式暫停按鈕將保證用戶的飛行安全。顯示屏最遠圖傳距離可達7公裏，支持傳輸1080p的圖像到兼容的手機上，可允許用戶在Facebook、YouTube和微博等配套應用上的進行視頻直播，最高分辨率可達1080p。當然，那些不想購買遙控器的用戶也可通過智能手機應用控制該無人機。

Mavic Pro 在完全摺疊時，僅比一個 iPhone 7 Plus 的盒子大一點點，但完全伸展時與一般航拍機差不多大小，它的抗風力也與一般航拍機的 4-5 級風力相若，沒有自拍無人機那種“弱不禁風”的問題。

當然，為了打造如此強大的小型無人機，不可能完全沒有代價。相比起一般自拍無人機 500 克不到的重量，大疆的 Mavic Pro 會相對地略重點──700 克左右，相當於多了一臺智能手機。據悉，新款Mavic Pro無人機將於10月15日發貨，單機售價749美元（約4,995元人民幣），搭配遙控器的售價為999美元（約6,662元人民幣）。







